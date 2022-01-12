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الأربعاء، 12-01-2022 11:18 ص

روسيا تسجل نحو 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و745 حالة وفاة

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الوكيل الاخباري- سجلت السلطات الصحية الروسية 17946 إصابة جديدة بفيروس كورونا و745 حالة وفاة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 26346 شخصا، وذلك خلال الساعات الـ24 الماضية .

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وتوزعت الإصابات الجديدة على 85 إقليما روسيا، تم تسجيل أكبر عدد منها في العاصمة موسكو (4008 حالات)، تليها مدينة بطرسبورغ (1659) ثم المناطق المجاورة لمدينة موسكو (1238).

وسجلت روسيا منذ بداية تفشي وباء كورونا 10 ملايين و702150 إصابة، تعافى منها 9 ملايين و758364 شخصا، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 318432 حالة وفاة.

وحذرت السلطات الروسية من إمكانية تفشي موجة جديدة لفيروس كورونا، بعد انتشار متحور "أوميكرون" سريع العدوى.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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