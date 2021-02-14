روسيا: عدد الوفيات بفيروس كورونا يتخطى 80 ألفاً

الوكيل الاخباري - أعلن المركز الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، اليوم الأحد، تسجيل أدنى عدد من الإصابات اليومية بالفيروس منذ 4 أشهر، مبينا أنه جرى رصد 14185 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أكثر من 4.07 مليون إصابة.

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وأشار المركز، في بيان صحفي، إلى أن العدد الكلي للوفيات جراء فيروس كورونا تخطى حاجز 80 ألفاً، بعد تسجيل 430 وفاة جديدة، فيما وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى نحو 3.59 مليون شخص.

--(بترا)

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