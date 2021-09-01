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الأربعاء، 01-09-2021 12:05 م

روسيا: 790 وفاة و18368 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت السلطات الصحية الروسية عن تسجيل 790 وفاة و18368 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال اليوم الأخير مقابل 795 حالة وفاة و17813 حالة إصابة جديدة في اليوم السابق.

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وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، تماثل 18325 مريضا في البلاد خلال اليوم الأخير للشفاء من كورونا مقابل 18624 مريضا يوم أمس.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة ستة ملايين و937333 إصابات مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 184014 حالة وفاة، وستة ملايين و199379 حالة شفاء.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى مدينة سان بطرسبورغ (1312 إصابة) والعاصمة موسكو (1229 إصابة) ومقاطعة موسكو (543 إصابة).

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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