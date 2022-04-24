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الأحد، 24-04-2022 01:12 م

شنغهاي تعلن عن تسجيل أعلى حصيلة يومية في وفيات كورونا بالرغم من الإغلاقات

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الوكيل الإخباري - اعلنت مدينة شنغهاي الصينية، اليوم الأحد، عن تسجيل أعلى حصيلة يومية في وفيات فيروس كورونا، بواقع 39 وفاة، على الرغم من أسابيع من الإغلاق.

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ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم من أجل القضاء على أسوأ تفش له منذ عامين، عبر عمليات الإغلاق القاسي والاختبارات الجماعية، حيث يلتزم بسياسة صارمة لعدم انتشار فيروس كورونا، مما يلحق خسائر فادحة بالأعمال والروح المعنوية العامة، وفق "فرانس برس".

هاذا وتم إغلاق مركز الأعمال العالمي لشنغهاي بالكامل تقريبا منذ بداية الشهر، مما تسبب في ازدحام سلاسل التوريد، حيث ظل العديد من السكان محصورين في منازلهم لفترة أطول حيث أصبحت بؤرة تفشي المرض.

وأعلنت أكبر مدينة في الصين عن أول وفيات من تفشي المرض في 18 أبريل الجاري، بالرغم من الإبلاغ عن آلاف الحالات كل يوم في الأسابيع الأخيرة.

وأظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية أنها أبلغت عن 39 حالة وفاة أخرى اليوم، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 87، بينما سجلت البلاد ما يقرب من 22 ألف حالة إصابة محلية جديدة بالفيروس، في حين كانت أعلى حصيلة يومية سابقة في شنغهاي منذ الإغلاق 12 وفاة، حسبما ورد في اليوم السابق.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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