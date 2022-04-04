الإثنين 04-04-2022
الوكيل الاخباري

وفيات الاثنين 4-4-2022

فاقدون لوظائفهم في وزارة الصحة - أسماء

تفاصيل أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

أسعار النفط تواصل هبوطها عالميا

مجلس النواب يناقش اليوم مشاريع قوانين معدلة محالة من الحكومة

أجواء حارة نسبياً في المملكة اليوم

وفاة سيدة بحادث سير في اربد

ألمانيا .. توصية باستمرار ارتداء الكمامات في القاعات المغلقة

إضاءة أبراج السادس بألوان العلم الأردني - صور

4 إصابات في حريق محطة لتعبئة غاز في الفلوجة

الإثنين، 04-04-2022 09:17 ص

الصين.. اكتشاف نوع فرعي جديد من سلالة أوميكرون

6249afce4c59b72f4f070531


الوكيل الاخباري- أفادت وسائل إعلام صينية بأن سلطات البلاد الصحية اكتشفت نوعا فرعيا جديدا من سلالة أوميكرون الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "غلوبال تايمز" إن المتغير الفرعي الجديد اكتُشف لدى مريض بكورونا يعاني من أعراض خفيفة، لافتة إلى أن هذه الحالة تم تحديدها في مدينة تقع على بعد 70 كيلومترا من شنغهاي.

وأضافت أن النوع الجديد متفرع من المتغير BA.1.1 لسلالة أوميكرون، حيث أنه لا يتطابق مع الأنواع المكتشفة سابقا في الصين وحول العالم.

وذكر مسؤولو مدينة داليان شمال الصين أن حالة لنوع فرعي جديد غير معروف تم الإبلاغ عنها يوم الجمعة.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
624987fa4c59b73b2c618bc5

الصين ..سلطات شنغهاي تجري اختبارات إجبارية لفيروس كورونا لمواطنيها

624a83794c59b737570d24cf

ارسال أكثرمن ألفي كادر طبي إلى شنغهاي على خلفية التفشي الجديد لكورونا

s

ألمانيا .. توصية باستمرار ارتداء الكمامات في القاعات المغلقة

624964e842360446980c0a1f

الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تحت الـ17 ألفا لأول مرة منذ يناير

_116513483_gettyimages-1216781105-fe14107d-8b34-474f-baae-eb2d00c60f4e

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 490.6 مليون حالة

624889ad4c59b75a6d6863ba

محتال ألماني يتطعم 87 مرة ضد فيروس كورونا

أخبار متعلقة
623f269c42360403a61f0e1b

مسؤول صيني: شنغهاي لن تفرض تدابير إغلاق رغم ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

b1982b51-e6fd-4e31-8e34-576e0ab0336a

فلسطين: 4 وفيات و575 إصابة جديدة بفيروس كورونا

62232b174c59b77ea14165cd

انخفاض عدد الإصابات اليومية بكورونا في روسيا إلى أقل من 87 ألفا

622214b54c59b717073ecd63

دراسة: تحصين بعض لقاحات كورونا أفضل من المناعة الطبيعية الناتجة عن الاصاابة الخفيفة

6221d22d4c59b74f82705951

طبيب روسي لا يستبعد اندلاع موجات جديدة لوباء كورونا

622295ea4c59b717073ecdd4

صندوق النقد الدولي: مصر بين الدول التي بدأت تتعافى من كورونا