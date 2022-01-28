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الجمعة، 28-01-2022 01:19 م

طبيبة روسية تحذر من خطأ في علاج كورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت الدكتورة الروسية ماريا بولنر، أخصائية أمراض المناعة، أنه عند الإصابة بمرض "كوفيد-19" لا حاجة لتناول الأدوية الخاصة بتقوية منظومة المناعة.

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وتشير الخبيرة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، إلى أن تناول أدوية لتعزيز المناعة بعد تشخيص الإصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد، قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.


وتقول، "قد يؤدي تناول هذه الأدوية إلى استجابة مناعية لا يمكن السيطرة عليها، حيث ترى خلايا المناعة في خلايا الجسم السليمة "عدوا"، وقد تثير عاصفة السيتوكين، ما يؤدي إلى سوء حالة المريض أكثر وارتفاع درجة حرارته وقد تسبب وفاته".


ووفقا لها، بعد الإصابة بعدوى الفيروس التاجي، ينشط جسم الإنسان آلية وقائية، ينتج عنها ارتفاع درجة حرارة المريض واحتقان الأنف والتهاب الحلق والسعال.
وتنصح الأخصائية بالراحة وشرب الماء وتناول الأدوية المضادة لهذه الأعراض. وإذا استمرت هذه الأعراض أكثر من خمسة أيام فيجب استدعاء الطبيب.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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