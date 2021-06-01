طرق طبيعية قد تساعد في التخلص من الآثار الجانبية للقاح كورونا

الوكيل الإخباري-عادة ما يتسبب التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المعاناة من بعض الآثار الجانبية البسيطة، لعل أبرزها الشعور بألم في موضع الحقن، أو ارتفاع درجة حرارة الجسم، والصداع، والإجهاد، وآلام العضلات، والقيء، والغثيان، والقشعريرة.

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وقد يساعد اتباع عدد من الطرق البسيطة في التغلب على تلك الأعراض التي تسبب إزعاجًا كبيرًا لمتلقي اللقاح اهم هذه الطرق :

1- تناول السوائل

قد يساهم تناول كميات وفيرة من المياه والسوائل الأخرى في تخفيف حدة الحمى وارتفاع حرارة الجسم التي قد تنتج عن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.



2- الكمادات الباردة

هناك بعض الوصفات المنزلية التي يمكن الاعتماد عليها لتخفيف ألم الذراع "موضع الحقن"، مثل وضع الكمادات الثلجية لمدة 20 دقيقة عدة مرات يوميًا، وربط الذراع بضمادة، وعدم ممارسة أي مجهود عضلي على الذراعين.



3- استخدام منشفة مبللة

قد يساعد استخدام منشفة مبللة نظيفة وباردة في تخفيف حدة آلام العضلات والمفاصل والتورم في موقع الحقن.



4- المشروبات الساخنة

تعتبر المشروبات الساخنة خيارًا مثاليًا لتخفيف حدة الصداع، خاصة الشاي بالنعناع والزنجبيل والبابونج، حيث تساهم تلك المشروبات في التخفيف من حدة آلام الرأس، بفضل المركبات الطبيعية التي تحويها، كمضادات الأكسدة.

5- النوم



ينبغي الخلود إلى الراحة وأخذ القسط الكافي من النوم، ما قد يساعد في التخلص من الصداع، وهو من أبرز الأعراض المصاحبة للتطعيم باللقاحات.

المصدر- الكونسلتو











