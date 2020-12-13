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الأحد، 13-12-2020 12:10 م

طريقة لتدمير فيروس كورونا في دقيقتين

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الوكيل الاخباري - تمكن العلماء الأمريكيون من إيجاد طريقة للتوصل الى تدمير فيروس كورونا في دقيقتين في سياق الأبحاث المختبرية، وتم نشر النتائج في المجلة البريطانية لطب الأسنان.

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حيث يمكن لمعاجين الأسنان التي تحتوي على الزنك والقصدير تحييد فيروس كورونا بنسبة 99.9٪، وتمكن العلماء الأمريكيون من التوصل إلى مثل هذه الاستنتاجات في سياق الأبحاث المختبرية.


وكان الهدف من برنامج البحث هو التحقيق في إمكانية الحد من معدل انتشار فيروس كورونا باستخدام منتجات العناية بالفم.


وأظهرت التجارب أن معجون الأسنان يمكنه تحييد الفيروس بنسبة 99.9٪ في دقيقتين، بالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد النتائج من دراسة أخرى، أن غسول الفم مع كلوريد سيتيل بيريدينيوم يتكيف مع هذه المهمة في نصف دقيقة.


وجاء في المنشور أن: "النتائج تظهر أن بعض معاجين الأسنان وغسول الفم يمكن أن تساعد في الحد من انتشار فيروس "SARS-CoV-2"، وهو الفيروس المسبب لـ COVID-19، عن طريق تقليل كمية الفيروس في الفم مؤقتا".


وتم تأكيد النتائج في التجارب السريرية التي شملت 260 مريضا بفيروس كورونا استخدموا معجون الأسنان وغسول الفم.


يذكر أن وباء الفيروس التاجي اجتاح العالم بأسره تقريبا، وأصيب حوالي 69.5 مليون شخص توفي منهم 1.6 مليون، وسجلت معظم حالات الإصابة في الولايات المتحدة، الهند والبرازيل.


سبوتنيك

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