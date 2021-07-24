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السبت، 24-07-2021 09:09 ص

ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا

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الوكيل الإخباري- أعلن أطباء من وكالة الصحة العامة في إنجلترا، عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

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وذكرت صحيفة "Mirror" نقلا عن مختصين أنه "حتى الآن، تم تحديد 16 حالة إصابة بطفرة B.1.621 في جميع أنحاء البلاد. معظمها مرتبط بالسفر إلى الخارج".


وأفادت بأن الأطباء في وكالة الصحة العامة (PHE) يقومون الآن بإجراء اختبارات على هذا المتحور الجديد من فيروس كورونا (SARS-CoV-2) لفهم تأثير الطفرة على سلوك الفيروس بشكل أفضل.


لا يعرف الأطباء بعد على وجه اليقين ما إذا كانت سلالة B.1.621 قد تقلل من فعالية اللقاحات.


وحتى الآن تعتبر السلالة المتحورة لفيروس كورونا "دلتا"، التي تم اكتشافها أول مرة في الهند، السلالة الأكثر انتشارا في العالم.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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