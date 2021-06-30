الأربعاء 30-06-2021
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الأربعاء، 30-06-2021 09:32 ص

إسبانيا تفرض قيودا على القادمين إليها من بريطانيا بسبب كورونا

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الوكيل الإخباري- فرضت إسبانيا قيودا على الدخول إلى أراضيها من المملكة المتحدة، واستثنت من ذلك الأطفال ما دون سن السادسة من العمر.

وسيحتاج الوافدون من بريطانيا إلى إسبانيا، إما إلى تأكيد قيامهم بالتطعيم الكامل، أو تقديم اختبار سلبي لـ "كوفيد – 19".

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وسيلغي هذا القرار آخر ما كان قد اتخذ في مايو، حيث وضعت بموجبه بريطانيا في قائمة الدول المعفاة من قيود الحجر الصحي.


ولجأت إسبانيا إلى هذه التدابير التقيدية، بسبب ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، والوضع الوبائي المتدهور في المملكة المتحدة.


وحسب المعلومات المنشورة على موقع وزارة الخارجية الإسبانية، سيعفى الأطفال من دون سن السادسة من الاختبارات والتطعيمات.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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