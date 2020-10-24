غزة.. وفاة و156 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال 24 ساعة الماضية.



كما أعلنت وفاة سبعينية ، في العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي، وهي تعاني من امراض الضغط والسكر والقلب.



وسجلت الوزارة، تعافي 77 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، في القطاع.

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المصدر : دنيا الوطن

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