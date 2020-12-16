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الأربعاء، 16-12-2020 10:49 ص

غزة: 10 وفيات و935 اصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل عشر وفيات و935 اصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع، خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا انه تم اجراء 2088 فحصا مخبريا، لافتة الى تعافي 797 حالة جديدة من مصابي الفيروس.


واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 30146 اصابة من بينها 8851 حالة نشطة و21075 حالة تعاف و220 حالة وفاة، موضحة ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 364 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطرة والحرجة 229 حالة.


 




 

 


 

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