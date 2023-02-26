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الأحد، 26-02-2023 02:10 م

فحص منزلي للإنفلونزا وكوفيد في وقت واحد!

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الوكيل الإخباري - أصدرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية موافقتها أمس الأول على فحص جديد يؤكد أو ينفي الإصابة بفيروس الإنفلونزا وفيروس كورونا الجديد.

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وجاءت الموافقة بعد يومين فحسب من إعلان الشركة الصانعة للفحص الجديد أنها قررت إشهار إفلاسها، بسبب طول الفترة التي استغرقتها الهيئة في النظر في طلب الموافقة على الفحص الذي ابتكرته.

 

وذكرت الهيئة أن الفحص الجديد يستخدم مرة واحدة فقط. ويتم استخدامه من خلال مسحة للأنف يستخدمها الشخص بمفرده. وزادت أن الفحص الجديد يصدر النتيجة خلال 30 دقيقة.

 

وأوضحت أن الفحص يمكن أن يستخدمه أي شخص تجاوز 14 سنة من العمر. كما أنه يمكن لأي شخص بالغ أن يقوم بالمسحة لأي طفل تجاوز من العمر سنتين.

 

وذكرت شركة لوكيرا هيلث أنها قررت إشهار إفلاسها، لأن جهازها ظل قيد الترخيص منذ أغسطس 2022، قبل بدء موسم الإنفلونزا. وقال بيان للشركة إنها لا تتوقع مبيعات تذكر، بعدما انقضى موسم الإنفلونزا.

 

ولذلك قررت إشهار إفلاسها، بحسب «وول ستريت جورنال». وقالت الهيئة إن الفحص الجديد يستطيع اكتشاف عدم الإصابة بالإنفلونزا بنسبة 99%، وتأكيدها بنسبة 90%؛ فيما يستطيع تأكيد عدم الإصابة بكوفيد-19 بنسبة 100%، وتأكيد الإصابة به بنسبة 88%.

 

عكاظ 

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