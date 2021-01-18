فلسطين: 8 وفيات و524 إصابة جديدة بكورونا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 8 وفيات و524 إصابة جديدة بفيروس كورونا و944 حالة تعاف، خلال الساعات الـ24 الماضية.

اضافة اعلان



وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في البلاد، إنه تم إجراء 4013 فحصا، لافتة الى وجود 81 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 على أجهزة التنفس الاصطناعي.



-- (بترا)

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





