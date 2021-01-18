الإثنين 18-01-2021
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الإثنين، 18-01-2021 12:24 م

فلسطين: 8 وفيات و524 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 8 وفيات و524 إصابة جديدة بفيروس كورونا و944 حالة تعاف، خلال الساعات الـ24 الماضية.

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وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في البلاد، إنه تم إجراء 4013 فحصا، لافتة الى وجود 81 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 على أجهزة التنفس الاصطناعي.


-- (بترا)

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