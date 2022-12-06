فيروس كورونا: ما سبب ضعف نسبة تلقيح كبار السن في الصين؟

الوكيل الإخباري - وسط مظاهرات غير مسبوقة ضد القيود التي تفرضها لمنع انتشار فيروس كوفيد-19، قالت السلطات الصينية إنها تعكف على تعزيز حملتها التي تستهدف تلقيح كبار السن.

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ويعتبر معدل التلقيح المنخفض نسبيا بين المسنين عقبة رئيسية أمام تخفيف الصين لاستراتيجية "صفر كوفيد" التي تنتهجها.



كم عدد كبار السن الذين تلقوا اللقاح؟

اعترفت الصين بأن ثمة معدلات منخفضة نسبيا للتطعيم ضد كوفيد بين كبار السن، الذين هم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة أو الوفاة إذا انتقلت إليهم عدوى الفيروس، مقارنة بالشرائح العمرية الأصغر.



في أبريل/نيسان من هذا العام، أظهرت الأرقام الرسمية أن 20 في المئة فقط ممن تجاوزا سن الـ 80 عاما تلقوا جرعتين من اللقاح بالإضافة إلى جرعة منشطة، في حين أن أقل من 50 في المئة ممن تتراوح أعمارهم بين 70 إلى 79 عاما ينتمون لنفس الفئة.

أحدث الأرقام الصادرة عن السلطات الصينية، والتي جاءت في وقت تفجرت فيه المظاهرات التي تحتج على إجراءات الإغلاق في مختلف أنحاء البلاد، تشير إلى ارتفاع قدره 40 في المئة في عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما ممن تلقوا كافة الجرعات اللازمة، بما فيها الجرعة المنشطة.



BBC