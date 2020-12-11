الجمعة 11-12-2020
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الجمعة، 11-12-2020 12:26 م

قطر: تسجيل 164 إصابة جديدة بكورونا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الجمعة، عن تسجيل 164 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، من بينها 130 إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع و34 بين المسافرين العائدين من الخارج.

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وأصدرت الوزارة بيانا اليوم، أشارت فيه إلى شفاء 161 اصابة ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من المرض في البلاد إلى 138194.


وبذلك، يصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في قطر إلى 140680 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 238 وفاة.


--(بترا)

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