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الثلاثاء، 10-08-2021 02:46 م

قطر: تطعيم 40 بالمئة من الأطفال بجرعتي لقاح كورونا

طفل


الوكيل الإخباري - أعلنت قطر اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من تطعيم أكثر من 40 بالمئة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 - 15 عاماً بجرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا خلال الفترة الماضية رغم سفر البعض من المواطنين والمقيمين خارج البلاد.

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وقالت رئيسة قسم التطعيمات في إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة العامة القطرية، الدكتورة سهى البيات، إنه لا يوجد أي خشية من تطعيم الأطفال ضد فيروس كوفيد-19.


وعبرت الدكتورة البيات في تصريحات متلفزة اليوم، عن أملها في أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعا في أعداد الأطفال الحاصلين على التطعيم مع عودة المسافرين من الخارج خلال موسم الإجازات الحالي، مشيرة الى أنه تم اعتماد لقاح فايزر- بيونتيك لتطعيم الأطفال من عمر 12 عاماً فما فوق.

 

بترا


 




 

 


 

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