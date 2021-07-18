الصحة: فعالية جرعة اللقاح الأولى ضد دلتا لا تتعدى 33%

الوكيل الإخباري -

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قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة الدكتور عادل البلبيسي، إن فعالية الجرعة الأولى من اللقاحات ضد فيروس كورونا المتحور الهندي “دلتا”، لا تتعدى 33%.وأضاف البلبيسي في حديثه لشاشة التلفزيون الأردني، أنه عندما يتلقى الفرد جرعتي اللقاح تصل الفعالية ضد المتحور الهندي إلى 85-90%.وأشار إلى أنه ومن خلال دراسة حالات الإدخال للمستشفيات بالأردن، لوحظ أن 65% منهم لم يتلقوا أي جرعة من المطعوم، ونحو 20% تلقوا جرعة اللقاح الأولى.وأوضح أن المناعة ضد فيروس كورونا تتشكل لدى الأشخاص بعد 14 يوما من تلقي جرعة اللقاح الثانية. وبين أن مصابي كورونا يستطيعون أخذ اللقاح بعد مضي 14 يوما على شفائهم منه.