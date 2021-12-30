قطر تعيد فرض الكمامات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة

الوكيل الإخباري-أعادت قطر فرض ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة، وسط ارتفاع قياسي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

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وقرر مجلس الوزراء القطري اليوم تعديل قراره الصادر بشأن الكمامات ليكون الالتزام بها في جميع الأماكن العامة المغلقة والمفتوحة، بعد أن كانت إلزامية فقط في الأماكن المغلقة، مع استثناء الأطفال دون 6 سنوات ومن يمارسون الرياضة في الأماكن المفتوحة.



وأقر المجلس أيضا استمرار السماح بتنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات لكن بطاقة استيعابية لا تتجاوز 75 بالمائة في الأماكن المفتوحة، و50 بالمائة في المغلقة، على أن يكون من بين تلك النسبة 90 بالمائة من المشاركين ممن استكملوا جرعات اللقاح المضاد لـ (كوفيد-19) ويلتزم غير المطعمين أو من لم يستكملوا التطعيم بإجراء فحص الفيروس.



وستدخل هذه القرارات حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الجمعة، وحتى إشعار آخر.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع ارتفاع قياسي في حالات الإصابة التي صعدت بأكثر من الضعف خلال أسبوع.



روسيا اليوم

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