12 دولة عربية سجلت اصابات بمتحور أوميكرون

الوكيل الإخباري-أعلنت سلطات أكثر من 10 دولة عربية حتى اليوم عن رصدها إصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا في أراضيها.

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وفي ما يلي قائمة الدول العربية التي سجلت تفشي المتحور الجديد الذي يعد شديد العداوة في أراضيها، وعدد الإصابات المؤكدة التي رصدتها:-

لبنان - نحو 60 إصابة مؤكدة

الأردن - سبع إصابات على الأقل

قطر - أربع إصابات

فلسطين - ثلاث إصابات

سلطنة عمان - إصابتان على الأقل

المغرب - إصابة واحدة على الأقل

السعودية - إصابة واحدة على الأقل

الإمارات - إصابة واحدة على الأقل

الجزائر - إصابة واحدة على الأقل

البحرين - إصابة واحدة على الأقل

الكويت - إصابة واحدة على الأقل

تونس - إصابة واحدة على الأقل



وأعلنت السلطات الصحية المصرية عن عدم رصدها أي إصابات بـ"أوميكرون" في أراضي البلاد حتى الجمعة ، على الرغم من أن عددا من الحالات التي تم تسجيلها في دول أخرى، منها أول إصابة بأوميكرون تم رصدها في أوروبا، وصلت من هذا البلد العربي.



روسيا اليوم

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