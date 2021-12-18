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السبت، 18-12-2021 09:42 ص

12 دولة عربية سجلت اصابات بمتحور أوميكرون

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الوكيل الإخباري-أعلنت سلطات أكثر من 10 دولة عربية حتى اليوم عن رصدها إصابات بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا في أراضيها.

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وفي ما يلي قائمة الدول العربية التي سجلت تفشي المتحور الجديد الذي يعد شديد العداوة في أراضيها، وعدد الإصابات المؤكدة التي رصدتها:-

 

لبنان - نحو 60 إصابة مؤكدة
الأردن - سبع إصابات على الأقل
قطر - أربع إصابات
فلسطين - ثلاث إصابات 
سلطنة عمان - إصابتان على الأقل
المغرب - إصابة واحدة على الأقل
السعودية - إصابة واحدة على الأقل
الإمارات - إصابة واحدة على الأقل
الجزائر - إصابة واحدة على الأقل 
البحرين - إصابة واحدة على الأقل
الكويت - إصابة واحدة على الأقل
تونس - إصابة واحدة على الأقل


وأعلنت السلطات الصحية المصرية عن عدم رصدها أي إصابات بـ"أوميكرون" في أراضي البلاد حتى الجمعة ، على الرغم من أن عددا من الحالات التي تم تسجيلها في دول أخرى، منها أول إصابة بأوميكرون تم رصدها في أوروبا، وصلت من هذا البلد العربي.

 

روسيا اليوم

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