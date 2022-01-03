كندا : أونتاريو تعلن إغلاق المدارس بسبب تزايد إصابات كورونا

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، كبرى المقاطعات الكندية، دوج فورد، إغلاق مدارس المقاطعة ابتداء من بعد يوم غد الأربعاء وحتى 17 الشهر الجاري، وكذلك إغلاق المطاعم وصالات الألعاب الرياضية مؤقتا، وخفض حدود التجمعات لخمسة أشخاص في الداخل وعشرة أشخاص في الهواء الطلق، بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.



وقال فورد في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن "الارتفاع المستمر لحالات كورونا الجديدة الناجمة عن "أوميكرون"، قد يجعلنا نرى مئات الآلاف من الحالات كل يوم"، مبيناً أن ذلك يعني أن المستشفيات تنتهي بآلاف الأسرة.

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