السبت 31-10-2020
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كندا: 27 وفاة و 2000 إصابة جديدة بكورونا




السبت، 31-10-2020 08:52 ص

كندا تسجل 232 ألف إصابة بكورونا منذ بداية الوباء

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطات الصحية الكندية عن تسجيل 232 الف اصابة بفيروس كورونا حتى اليوم السبت، منذ بداية الوباء تعافى منها 193937 مريضا، بينما بلغ عدد الوفيات 10110.

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وقالت رئيسة الصحة العامة في كندا تيريزا تام، في بيان، إن الكنديين يحتاجون إلى تقليل معدل الاتصال الحالي بينهم بنسبة 25 بالمئة من أجل السيطرة على الموجة الثانية من جائحة كورونا، موضحة أن المقاطعات الكندية الأربع الكبرى كيبيك وأونتاريو وألبرتا وبريتيش كولومبيا سجلت اليوم 2898 إصابة جديدة بكورونا.


وأشارت إلى أنه على الرغم من اعادة فرض القيود الإضافية في المناطق التي زاد فيها انتشار الفيروس في الأشهر الأخيرة فإنه لا يبدو أن منحنى الوباء الحالي أصبح مستويا، مبينة أن كندا على الطريق لرؤية آلاف الحالات الجديدة.


وحثت تام الكنديين على تجنب التجمعات مع أشخاص خارج جهات الاتصال الموثوق بها وأخذ جميع التفاعلات الاجتماعية الأخرى بشكل افتراضي والحفاظ على التباعد المادي خارج الأسرة .


 




 

 


 

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