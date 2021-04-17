كندا تعلق عمل بعثتها العسكرية في أوكرانيا بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الكندية أنها اضطرت إلى تعليق بعثتها العسكرية للتدريب في أوكرانيا مؤقتا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع بين أفرادها.

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وأكدت المتحدثة باسم قيادة العمليات المشتركة الكندية، أليكسيا كرويزر، للصحفيين في ساعة متأخرة من أمس الجمعة، خفض أو تعليق أنشطة البعثة العادية في أماكن التدريب، في مسعى للحد من تفشي العدوى.



وأشارت المتحدثة إلى أن العسكريين المصابين دخلوا الحجر الصحي، والعمل جار على متابعة المخالطين لهم مؤخرا.



ولم تكشف المتحدثة عن عدد المصابين بين أفراد البعثة العسكرية الكندية في أوكرانيا.



ويقدر تعداد بعثة التدريب الكندية في أوكرانيا بنحو 200 عسكري.

روسيا اليوم