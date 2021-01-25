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الإثنين، 25-01-2021 12:10 م

كندا: 4845 اصابة بكورونا في أربع مقاطعات

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية الكندية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4845 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في مقاطعات أونتاريو وكيبيك وألبرتا وبريتيش كولومبيا.

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ولفتت السلطات في بيان الى تخطي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا حاجز 747 ألف إصابة في البلاد منذ بداية الوباء، تعافى منها 664621 مريضا، فيما بلغت الوفيات المرتبطة بالفيروس 19049 وفاة.


-- (بترا)

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