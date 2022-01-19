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الأربعاء، 19-01-2022 01:52 م

كورونا حول العالم: 334 مليون إصابة

كورونا-2


الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية اليوم الأربعاء، ان إجمالي إصابات فيروس كورونا العالمية تجاوز 334.2 مليون، في حين أظهرت البيانات ارتفاعا بالمجموع الكلي للوفيات التي بلغت 5 ملايين و555 ألفا.

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وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى 9 مليارات و699 مليونا.

 

المصدر: بترا

 

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