كورونا حول العالم: 334 مليون إصابة

الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأميركية اليوم الأربعاء، ان إجمالي إصابات فيروس كورونا العالمية تجاوز 334.2 مليون، في حين أظهرت البيانات ارتفاعا بالمجموع الكلي للوفيات التي بلغت 5 ملايين و555 ألفا.

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وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم وصل إلى 9 مليارات و699 مليونا.

المصدر: بترا