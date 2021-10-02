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السبت، 02-10-2021 09:09 ص

كورونا يحصد أرواح أكثر من 700 ألف شخص في الولايات المتحدة

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الوكيل الاخباري- تجاوز عدد الوفيات بكوفيد-19 عتبة 700 ألف في الولايات المتحدة، وفقا لاحصاء قامت به جامعة جونز هوبكنز، وهو رقم يعادل تقريبا عدد سكان العاصمة واشنطن.

وتسجيل الولايات المتحدة 700.258 وفاة بالاجمال، يعني أن معدل الوفيات اليومي يفوق الألف، في بلد تلقى 55.7% من سكانه اللقاح بالكامل، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبعد استجابة أولية للجائحة كانت محط انتقادات شديدة، نجحت الولايات المتحدة بتنظيم حملات تلقيح فعالة ضد كورونا تعد الأفضل في العالم.

لكنها على الرغم من ذلك تجد نفسها وقد سجلت أعلى عدد وفيات في العالم، متقدمة على دول مثل الهند والبرازيل، بل انها حتى تواجه ارتفاعا في عدد الاصابات بسبب تفشي متحورة دلتا الشديد العدوى.

وفي حين وصلت أحدث موجات كوفيد الى ذروتها أواخر أغسطس في العالم، إلا ان الفيروس استمر في الانتشار خاصة في الولايات المتحدة.

وفي المقابل تباطأت بشكل كبير حملات التلقيح التي أطلقتها السلطات الأمريكية في ديسمبر، ووصلت الى أعلى معدلاتها في أبريل مع اعطاء أكثر من أربعة ملايين جرعة يوميا في بعض الأحيان.

لكن وضع الأقنعة الواقية لا يزال يمثل عقبة أساسية لتحوله الى قضية سياسية ومصدر انقسام بين الأميركيين، وقد سعى بعض حكام الولايات الجمهوريين، كما في تكساس وفلوريدا، الى حظر الزامية القناع بحجة ان ذلك يمثل خرقا للحريات الفردية.

ومن ناحية أخرى، أعلنت ولاية كاليفورنيا الديموقراطية الجمعة أن لقاحات كوفيد ستكون إلزامية لجميع الطلاب.

في واشنطن وضعت مئات آلاف الأعلام البيضاء على العشب أمام ناشونال مول القريب من البيت الأبيض، احياء لذكرى الذين توفوا بكوفيد في الولايات المتحدة.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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