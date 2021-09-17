الجمعة 17-09-2021
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الجمعة، 17-09-2021 12:41 ص

الصحة العالمية تدعو لبنان إلى اعطاء لقاح كورونا لـ40 بالمئة من السكان

منظمة الصحة العالمية


الوكيل الاخباري - أعلنت منظمة الصحة العالمية " أن عملية التلقيح في لبنان ضد جائحة كورونا بلغت 30 بالمئة، داعية إلى بذل المزيد من الجهود للوصول الى الهدف الدولي بتلقيح نسبة 40 بالمئة من السكان".

واعلن المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم غيبريسوس بعد محادثات في بيروت مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي "استمرار تقديم المنظمة الدعم للبنان، ولا سيما في مواجهة تفشي كوفيد 19، مشيرا الى انه جرى عرض مسار عملية التلقيح التي بلغت نسبة 30 بالمئة، وانه يشجع لبنان على بذل المزيد من الجهود للوصول الى الهدف الدولي 40 بالمئة من السكان".

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