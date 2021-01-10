لبنان: حظر تجول للحد من تفشي كورونا

الوكيل الاخباري - فرض في لبنان اليوم الاحد، حظرا للتجول بموجب قرار الاقفال العام الذي تنفذه الحكومة اللبنانية للحد من تفشي جائحة كورونا.

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وقال مراسل وكالة الانباء الاردنية (بترا) في بيروت، ان قرار منع التجوّل، المقرر كل يوم أحد حتى انتهاء الاقفال العام في الاول من شهر شباط، يشمل كل أنواع السيارات بما فيها السيارات العمومية وسيارات الإيجار والشاحنات والدراجات النارية.



من جهته، بين رئيس لجنة الصحة في المجلس النيابي النائب عاصم عراجي في تصريح صحفي اليوم، ان انتشار الوباء بات مجتمعياً وفقدنا السيطرة عليه ويجب اقفال البلد بشكل تام، والزام المستشفيات الخاصة بفتح اقسام لمرضى كورونا.



واضاف، "أصبحنا نسجل أكثر من خمسة آلاف إصابة يومية بفيروس كورونا، وبالتالي من هنا وحتى نهاية الشهر، سنكون بحاجة إلى 1500 سرير، فالمطلوب اقفال شامل وتام لنخفف سرعة انتشار الفيروس، والا سنذهب إلى كارثة صحية".



--(بترا)

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