وزير داخلية لبنان يحذّر من إقفال جديد بسبب ارتفاع إصابات كورونا

الوكيل الاخباري - أعلن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، سيؤدي إلى اتخاذ قرار إقفال لبنان مجددا.

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وكتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تقول: أعلن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، أن:" ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، سيؤدي إلى اتخاذ قرار إقفال لبنان مجددا، في وقت حذّر مدير مستشفى (رفيق الحريري الدكتور فراس أبيض، الحكومة، من أسابيع قادمة صعبة بالنسبة إلى الطاقم الطبي والتمريضي)".



ويأتي ذلك في وقت يستمر عداد كورونا في لبنان بالارتفاع، حيث أعلنت وزارة الصحة مساء الجمعة، عن 2136 إصابة (كورونا جديدة)، ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 168069، إضافة إلى تسجيل 14 حالة وفاة.



ومع تسجيل أوّل حالة من سلالة "كورونا الجديدة" في لبنان وإمكانية إيقاف الرحلات من لندن، قال فهمي:



"هناك لجنة مختصة وأطباء يحددون إذا كان هناك من ضرورة لإقفال المطار، وليس وزير الصحة أو الداخلية من يحدد ذلك"، فيما عبر عن أمله "في أن تبقى إصابات (كورونا) على ما هي عليه لكي لا يُقفل البلد في ظل الوضع الاقتصادي السيئ".

الشرق الاوسط: وزير داخلية لبنان يحذّر من إقفال جديد بسبب ارتفاع عدد الإصابات https://t.co/NCY9l9qitM December 27, 2020



وتابع قائلا أن:

"مهمة الحكومة خلق التوازن ما بين الوضعين الاقتصادي والصحي، وارتفاع عدد الإصابات سيؤدي حتما إلى إقفال البلد".



ومن جهته، كشف رئيس مجلس إدارة المدير العام لمستشفى صيدا الحكومي الدكتور أحمد الصمدي، أن:

"المستشفى يسجل تزايدا في عدد حالات (كورونا) التي يستقبلها".



ويأتي كل ذلك مع التوقعات بارتفاع عدد الإصابات خلال عطلة الأعياد حيث يسجل فيها خروجا واضحا عن الإجراءات الوقائية لا سيما مع الإبقاء على فتح المطاعم والمقاهي.



المصدر : سبوتنك



