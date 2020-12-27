الأحد 27-12-2020
الوكيل الاخباري

حادث مروع في عمان ومناشدة عاجلة للتبرع بالدم - صور

الصناعة والتجارة للوكيل : قانون جديد لتنظيم أعمال التأمين العام القادم

وفيات الأحد 27/12/2020

فرصة لسقوط أمطار خفيفة .. الأحد

ادارة السير تعلن عن تحويلات مرورية بعمان

إسبانيا.. تشخيص 4 إصابات بسلالة كورونا الجديدة

روسيا.. إصابة رئيس حكومة القرم بكورونا

253 وفاة بفيروس كورونا في تركيا و121 بأوكرانيا

إصابة 3 أشخاص بحريق في عدادات كهرباء في عمان

لجنة الأوبئة توضح حول ظهور أعراض مرتبطة بسلالة كورونا الجديدة

الأحد، 27-12-2020 09:59 ص

وزير داخلية لبنان يحذّر من إقفال جديد بسبب ارتفاع إصابات كورونا

L1


الوكيل الاخباري - أعلن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، أن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، سيؤدي إلى اتخاذ قرار إقفال لبنان مجددا.

اضافة اعلان

وكتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تقول: أعلن وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، أن:" ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، سيؤدي إلى اتخاذ قرار إقفال لبنان مجددا، في وقت حذّر مدير مستشفى (رفيق الحريري الدكتور فراس أبيض، الحكومة، من أسابيع قادمة صعبة بالنسبة إلى الطاقم الطبي والتمريضي)".


ويأتي ذلك في وقت يستمر عداد كورونا في لبنان بالارتفاع، حيث أعلنت وزارة الصحة مساء الجمعة، عن 2136 إصابة (كورونا جديدة)، ما رفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 168069، إضافة إلى تسجيل 14 حالة وفاة.


ومع تسجيل أوّل حالة من سلالة "كورونا الجديدة" في لبنان وإمكانية إيقاف الرحلات من لندن، قال فهمي:

"هناك لجنة مختصة وأطباء يحددون إذا كان هناك من ضرورة لإقفال المطار، وليس وزير الصحة أو الداخلية من يحدد ذلك"، فيما عبر عن أمله "في أن تبقى إصابات (كورونا) على ما هي عليه لكي لا يُقفل البلد في ظل الوضع الاقتصادي السيئ".

 



وتابع قائلا أن:
 "مهمة الحكومة خلق التوازن ما بين الوضعين الاقتصادي والصحي، وارتفاع عدد الإصابات سيؤدي حتما إلى إقفال البلد".


ومن جهته، كشف رئيس مجلس إدارة المدير العام لمستشفى صيدا الحكومي الدكتور أحمد الصمدي، أن:
"المستشفى يسجل تزايدا في عدد حالات (كورونا) التي يستقبلها".

ويأتي كل ذلك مع التوقعات بارتفاع عدد الإصابات خلال عطلة الأعياد حيث يسجل فيها خروجا واضحا عن الإجراءات الوقائية لا سيما مع الإبقاء على فتح المطاعم والمقاهي.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
000_1Q00AC_797413_highres

ألمانيا: 356 وفاة و14 ألف إصابة جديدة بكورونا

https___cdn.cnn.com_cnnnext_dam_assets_201118132834-france-coronavirus-lockdown-1114

فرنسا بصدد إغلاق ثالث بسبب تدهور الحالة الوبائية

thumbs_b_c_c0bc59c6f3e2aa193cef702e10be53a7

العراق يلوح بفرض حظر تجوال .. ويعلن موعد وصول لقاح كورونا

5fe825df423604125401db56

تايلاند تسجل 121 إصابة جديدة بكورونا

images

ألمانيا ترصد ارتفاعا في عدد إصابات كورونا وحملة التلقيح الشامل تنطلق اليوم

11202017145157143965897

الصين تسجل22 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

لبنان يسجل اكثر من الفي اصابة بكورونا

5f914a67423604289b3a0c50

لبنان:11 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

xPX46X

لوس أنجلوس تعلن حظر ا مؤقتا بسبب كورونا

مو

الصين .. 6 إصابات جديدة بكورونا

لقاج

بدء عمليات توريد لقاح فايزر الأمريكي ضد كورونا إلى العالم

bb35529b-98c3-431e-9a81-b3f3a59ab45c

إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى حاجز الـ 13 مليوناً