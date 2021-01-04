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الإثنين، 04-01-2021 03:15 م

ضرورة ملحة لإجراءات استثنائية

كورونا لبنان.. أسرّة العناية الحثيثة في المستشفيات ممتلئة

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، أن أسرة العناية الحثيثة في مستشفيات البلاد أصبحت ممتلئة، معتبرا أن لبنان بات يحتاج لإجراءات استثنائية وصارمة بمواجهة كورونا.

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وقال في اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تداعيات تفشي فيروس كورونا، "إننا أمام حالة صعبة جدا، حيث أن هناك مواطنين غير مقتنعين حتى اليوم بخطر الوباء.


وأضاف: "في البداية كان هناك تناغم بين إجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم فالوضع مختلف تماما. لقد طبقنا الإجراءات الممكنة كافة على مستوى الدولة، لكن التزام المواطنين لم يكن إيجابيا".


واعتبر أن مواجهة هذا تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات، وقال: "نستطيع إقفال البلد، ونستطيع أن نفرض حظر التجول، لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص، وبالتالي أن نضع شرطيا مع كل مواطن".


 وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن قال " إن لقاح كورونا سيصل إلى لبنان قبل منتصف فبراير المقبل وسيغطي 20 % من اللبنانيين".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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