لبنان يبدأ بتطبيق منع التجول والاغلاق الشامل عشرة ايام للحد من كورونا

الوكيل الاخباري - بدأ فجر اليوم في لبنان تنفيذ حظر التجول وحالة الطوارئ الصحية والاغلاق الشامل على مدى عشرة أيام، بعد الارتفاع الهائل بعدد الاصابات بفيروس كورونا.

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ووضعت الحكومة اللبنانية، آلية للحصول على تصريح لكل من يريد الخروج والإنتقال خلال فترة الاغلاق العام الممتدة حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي من خارج الفئات المستثناة، عبر رسائل نصية ورابط إلكتروني وزع على جميع المواطنين.



وبدأت القوى الأمنية منذ منتصف الليل بتنفيذ انتشار كامل على كل الأراضي اللبنانية انطلاقا من بيروت الكبرى وصولاً الى المدن اللبنانية كافة، لتطبيق القرار، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.



واستثنى قرار منع التجول العسكريين والعاملين بالقطاع الصحي والإعلاميين.

ورفع الجيش اللبناني على حواجزه العسكرية عند مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان وسائر المخيمات، لافتات تمنع الخروج من المخيم والدخول اليه.



واعلن مدير عام منظمة الاونروا في لبنان كلاودي كوردوني في بيان، ان مكاتب الاونروا ستكون مغلقة للعموم، أما عياداتها فستفتح للخدمات الأساسية حصراً وبوجود الحد الأدنى من الموظفين الضروريين ولن يتم السماح للموظفين بالتنقُل إلا للمهام التي تُعتبر ضرورة قصوى.



-- (بترا)

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