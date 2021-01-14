الخميس 14-01-2021
الوكيل الاخباري

3 توصيات هامة لم تقرها الحكومة يحكم عودتها تحسن الوضع الوبائي

الملك وولي العهد يتلقون لقاح كورونا

الصحة : 25 اصابة في المملكة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا

التفاصيل الكاملة لعودة الطلبة الى المدارس

توضيح هام من وزير التربية حول عودة دوام المدارس

مجلس الشيوخ لن يبدأ محاكمة ترامب إلا الأسبوع المقبل

الهياجنة يكشف عدد الاردنيين الذين تلقوا لقاح كورونا

ترامب يوجه نداءً للامريكيين

السعودية تعلن استمرار الدراسة عن بُعد

إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس كورونا

الخميس، 14-01-2021 10:19 ص

لبنان يبدأ بتطبيق منع التجول والاغلاق الشامل عشرة ايام للحد من كورونا

120211012855764570797


الوكيل الاخباري - بدأ فجر اليوم في لبنان تنفيذ حظر التجول وحالة الطوارئ الصحية والاغلاق الشامل على مدى عشرة أيام، بعد الارتفاع الهائل بعدد الاصابات بفيروس كورونا.

اضافة اعلان

ووضعت الحكومة اللبنانية، آلية للحصول على تصريح لكل من يريد الخروج والإنتقال خلال فترة الاغلاق العام الممتدة حتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي من خارج الفئات المستثناة، عبر رسائل نصية ورابط إلكتروني وزع على جميع المواطنين.


وبدأت القوى الأمنية منذ منتصف الليل بتنفيذ انتشار كامل على كل الأراضي اللبنانية انطلاقا من بيروت الكبرى وصولاً الى المدن اللبنانية كافة، لتطبيق القرار، وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين.


واستثنى قرار منع التجول العسكريين والعاملين بالقطاع الصحي والإعلاميين.
ورفع الجيش اللبناني على حواجزه العسكرية عند مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان وسائر المخيمات، لافتات تمنع الخروج من المخيم والدخول اليه.


واعلن مدير عام منظمة الاونروا في لبنان كلاودي كوردوني في بيان، ان مكاتب الاونروا ستكون مغلقة للعموم، أما عياداتها فستفتح للخدمات الأساسية حصراً وبوجود الحد الأدنى من الموظفين الضروريين ولن يتم السماح للموظفين بالتنقُل إلا للمهام التي تُعتبر ضرورة قصوى.


-- (بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
afb6ae7f60ab24c01af686c751928006 (Custom)

خبراء الصحة العالمية يصلون إلى ووهان للكشف عن أصل كورونا

7W3D3UPXLFGUTFD43IKMAFCYVE

اجتماع طارئ لمنظمة الصحة العالمية مع انتشار نسخ متحورة من فيروس كورونا

c1_3583220

عمدة موسكو يعلن أن الوضع الوبائي في العاصمة لا يزال خطيرا

download-1-4

تركيا تبدأ تطعيما جماعيا بلقاح سينوفاك الصيني

np_file_63022

منظمة الصحة: العام الثاني لكورونا قد يكون أشد من الأول

1202112143157586133102

السعودية تعلن استمرار الدراسة عن بُعد

أخبار متعلقة
5ff2f1674236046d44494ae8

كورونا لبنان.. أسرّة العناية الحثيثة في المستشفيات ممتلئة

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

تحذيرات من تفشي فيروس كورونا في بيروت

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

لبنان يسجل 11 وفاة و 2385 اصابة بكورونا

ل

لبنان: سنحصل على لقاح فايزر في منتصف شباط المقبل

L1

وزير داخلية لبنان يحذّر من إقفال جديد بسبب ارتفاع إصابات كورونا

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

لبنان يسجل اكثر من الفي اصابة بكورونا