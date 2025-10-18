لهذه الأسباب.. اختصاصي جهاز هضمي يحذر من تناول الطعام وقوفا

الوكيل الإخباري- في خضمّ الحياة اليومية السريعة، يعتاد كثيرون على تناول الطعام أثناء الوقوف أو المشي، ظنًا منهم أن ذلك لا يؤثر على الهضم، لكن الأبحاث تشير إلى عكس ذلك.

بحسب دراسات حديثة، تناول الطعام أثناء الوقوف قد يعيق كفاءة الهضم بسبب انخفاض تدفق الدم إلى المعدة والأمعاء، مما يزيد من احتمالات الانتفاخ والغازات وعسر الهضم.



كما أن الوقوف غالبًا ما يرتبط بتناول الطعام بسرعة وابتلاع كميات من الهواء، ما يُفاقم مشاكل الهضم. وتشير الأبحاث إلى أن تناول البروتين أثناء الجلوس المنتصب يحسن امتصاص الأحماض الأمينية مقارنة بالاستلقاء أو الوقوف.



ورغم أن الوقوف قد يساعد على حرق سعرات حرارية إضافية، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى الشعور بالجوع سريعًا، لا سيما مع الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المصنعة.



أما لمرضى الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، فقد يكون الوقوف أثناء الأكل مفيدًا، لأنه يقلل الضغط على المريء بفعل الجاذبية.



ويُوصي الخبراء بتناول الطعام في وضعية الجلوس المستقيم، مع المضغ البطيء والجيد، لتحسين الهضم وامتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل