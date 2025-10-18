آخر خبر عن فضل شاكر.. ماذا كشف؟

لكن مصادر موقع "لبنان24" نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه من المبكر الحديث عن أي قرار قضائي، ولا وجود لأي تطورات جديدة حالياً في الملف.
-
أخبار متعلقة
-
منة شلبي تُقبّل يد يسرا أمام الجمهور وتتصدّر الترند.. ما الذي حدث؟ فيديو
-
إصابة معتصم النهار أثناء تصوير فيلم "نصيب" في الغردقة - صورة
-
عمل رمضاني سيجمع كارين رزق الله ويورغو شلهوب في 2026
-
حقيقة وفاة الفنانة سامية الجزائري
-
"الجونة السينمائي" يحتفي باليوبيل الذهبي للفنانة يسرا
-
انتصار قانوني لشيرين عبد الوهاب ضد "روتانا"
-
بعد ضجة حلقة عزة سعيد.. إدوارد يحذفها ويقدم اعتذاراً رسمياً
-
حقيقة وفاة الفنان التركي إبراهيم تاتلس