آخر خبر عن فضل شاكر.. ماذا كشف؟

الوكيل الإخباري- تداولت تقارير مؤخراً أنباء عن اقتراب صدور حكم البراءة بحق الفنان اللبناني فضل شاكر، بعد انتهاء التحقيقات في قضيته.

لكن مصادر موقع "لبنان24" نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه من المبكر الحديث عن أي قرار قضائي، ولا وجود لأي تطورات جديدة حالياً في الملف.