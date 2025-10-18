السبت 2025-10-18 01:59 م
 

آخر خبر عن فضل شاكر.. ماذا كشف؟

فضل شاكر
 
السبت، 18-10-2025 11:54 ص

الوكيل الإخباري-   تداولت تقارير مؤخراً أنباء عن اقتراب صدور حكم البراءة بحق الفنان اللبناني فضل شاكر، بعد انتهاء التحقيقات في قضيته.

لكن مصادر موقع "لبنان24" نفت تلك المعلومات، مؤكدة أنه من المبكر الحديث عن أي قرار قضائي، ولا وجود لأي تطورات جديدة حالياً في الملف.

 

لبنان 24 

 
 
