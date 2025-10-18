السبت 2025-10-18 01:57 م
 

آلاف المرضى والجرحى في غزة يواجهون خطر الموت

غزة
 
السبت، 18-10-2025 10:40 ص
الوكيل الإخباري-   يعيش آلاف المرضى والجرحى في مستشفيات قطاع غزة أوضاعا مأساوية، في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياتهم.اضافة اعلان


وتقول منظمات صحية فلسطينية إن أكثر من17 ألف مريض وجريح، بينهم 5500 طفل، بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي الفوري من القطاع مع انهيار المنظومة الصحية بعد عامين من الحرب وإغلاق المعابر.
 
 
