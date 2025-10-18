آلاف المرضى والجرحى في غزة يواجهون خطر الموت

وتقول منظمات صحية فلسطينية إن أكثر من17 ألف مريض وجريح، بينهم 5500 طفل، بحاجة ماسة إلى الإجلاء الطبي الفوري من القطاع مع انهيار المنظومة الصحية بعد عامين من الحرب وإغلاق المعابر.
