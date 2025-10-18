إصابة معتصم النهار أثناء تصوير فيلم "نصيب" في الغردقة - صورة

الوكيل الإخباري- تعرّض الفنان السوري معتصم النهار لإصابة خفيفة في وجهه، قرب الأنف، خلال تصوير مشهد من فيلمه الجديد "نصيب" مع ياسمين صبري في الغردقة.

اضافة اعلان



وتمت إسعافه في موقع التصوير، مع توقف العمل مؤقتًا قبل استئنافه، فيما طمأن فريق العمل الجمهور بأن الإصابة غير خطيرة.



