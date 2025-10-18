السبت 2025-10-18 01:59 م
 

إصابة معتصم النهار أثناء تصوير فيلم "نصيب" في الغردقة - صورة

السبت، 18-10-2025 11:27 ص

الوكيل الإخباري-   تعرّض الفنان السوري معتصم النهار لإصابة خفيفة في وجهه، قرب الأنف، خلال تصوير مشهد من فيلمه الجديد "نصيب" مع ياسمين صبري في الغردقة.

وتمت إسعافه في موقع التصوير، مع توقف العمل مؤقتًا قبل استئنافه، فيما طمأن فريق العمل الجمهور بأن الإصابة غير خطيرة.

 

ارم نيوز 

 
 
