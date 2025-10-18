إصابة معتصم النهار أثناء تصوير فيلم "نصيب" في الغردقة - صورة

وتمت إسعافه في موقع التصوير، مع توقف العمل مؤقتًا قبل استئنافه، فيما طمأن فريق العمل الجمهور بأن الإصابة غير خطيرة.
-
