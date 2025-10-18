الأردن يستضيف منتدى السياحة الإفريقي والفرانكفوني 2026

11:01 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/750336 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- يستضيف الأردن في أيار المقبل 2026 منتدى السياحة الإفريقي والفرانكفوني (الدول الناطقة بالفرنسية)، والذي سيُقام على مدار أيام عدة بأكثر من محافظة بهدف المساهمة في صياغة مستقبل السياحة المشترك. اضافة اعلان





وبحسب بيان صحفي صادر عن اللجنة التنظيمية للمنتدى، فإنه يهدف (المنتدى) إلى تعزيز الروابط السياحية الأردنية - الإفريقية والأردنية - الفرانكفونية، وربطها بالسوق السياحي العالمي، واكتشاف الفرص الاستثمارية في المملكة، وتطوير سبل التعاون لتعزيز الوجهات السياحية المشتركة.



ووفق البيان، فإن المنتدى منصة استراتيجية لتعزيز التعاون، وتحفيز الاستثمار، واكتشاف أسواق جديدة، وتطوير استراتيجيات التسويق والعمل السياحي، كما يهدف إلى دفع عجلة السياحة البينية العابرة للدول.



وسيجمع منتدى السياحة الإفريقي والفرانكفوني 2026 في الأردن نخبة من قادة صناعة السياحة من مختلف أنحاء العالم.



ويسعى المنتدى لدمج الأردن وأفريقيا والدول الفرانكفونية في شبكة السياحة العالمية، وتعزيز الشراكات بين المستثمرين، ووكلاء السفر، وسلاسل الفنادق، ومطوري الوجهات السياحية على مساحة تصل إلى 20,000 متر مربع في مواقع ومحافظات سياحية متعددة.



ويُقام الحدث هذا العام تحت شعار "الأردن بيتكم"، مؤكدًا على الدور المحوري للمملكة كبوابة رئيسية لاستقطاب وتعزيز السياحة العالمية، إذ يهدف المنتدى إلى جمع المختصين الدوليين في صناعة السياحة، وتأسيس استراتيجيات أعمال جديدة، وتوسيع نطاق التعاون التجاري بين أفريقيا - الدول الفرانكفونية، وبقية العالم.



كما سيستضيف المنتدى 30 متحدثًا لتقديم رؤى مستقبلية مهمة حول السياحة الإفريقية والفرانكفونية والأردنية عبر 10 جلسات نقاشية متخصصة.



ويُتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 5 آلاف زائر مختص بقطاعي السياحة والاستثمار من 70 دولة، إلى جانب 100 علامة تجارية سياحية رائدة.



ووفق البيان الصحفي، يتوقع أن يشهد المنتدى على هامشه أكثر من 10 آلاف اجتماع عمل ثنائي، مما يوفر للمشاركين فرصًا حصرية للتواصل مع خبراء السياحة العالميين وصنّاع القرار، فضلًا عن تغطية إعلامية شاملة من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية والفرانكفونية.



ويولي المنتدى اهتمامًا خاصًا بالسياحة المستدامة، وتعزيز التراث الثقافي المشترك بين الأردن والدول الإفريقية والفرانكفونية من خلال تسليط الضوء على المشاريع والاستثمارات التي تدعم نمو قطاع السياحة العالمي، مما يساهم في خلق فرص استثمارية جديدة ودفع عجلة التنمية السياحية، وبحث سبل تجاوز المعيقات التي تواجه القطاع.



سيجمع المنتدى نخبة من منظمي الرحلات السياحية، والعلامات التجارية الفندقية العالمية، ووكالات السفر، وخبراء الصناعة من مناطق جغرافية متنوعة تشمل أوروبا، والشرق الأوسط، ودول البلقان، ودول البنلوكس، ودول البلطيق، بهدف إقامة شراكات استراتيجية متينة تدعم التنمية السياحية في الأردن وإفريقيا والدول الفرانكفونية.



ويعتبر منتدى السياحة الإفريقي والفرانكفوني 2026 في الأردن نقطة التقاء رئيسية بين المهنيين والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين في قطاع السياحة والاستثمار، مما يفتح الباب أمام تعاون دولي واسع النطاق، ويعزز استكشاف الكنوز السياحية في الأردن والتعرّف على الإمكانات السياحية الإفريقية والفرانكفونية.