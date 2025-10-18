منة شلبي تُقبّل يد يسرا أمام الجمهور وتتصدّر الترند.. ما الذي حدث؟ فيديو

الوكيل الإخباري- أشعلت الفنانة المصرية منة شلبي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لقطة عفوية ظهرت فيها وهي تُقبّل يد النجمة يسرا، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثامنة، الذي أُقيم مساء الخميس.

وجاء هذا المشهد أثناء صعود منة شلبي إلى المسرح لتسلُّم جائزة الإنجاز الإبداعي التي قدّمتها لها يسرا، وسط تصفيق كبير من الحضور. وقد بادرت يسرا باحتضان منة بحرارة، معربة عن فخرها بهذا التكريم، ومؤكدة أن منة من أبرز نجمات جيلها وأكثرهن موهبة واحترامًا للفن.



وأعربت منة شلبي في كلمتها عن سعادتها العميقة بالتكريم، قائلة:

"من 25 سنة كنت بحلم أكون واقفة في مهرجان كبير زي ده. بحب السينما جدًا، وبشكر كل اللي ساعدوني في مشواري. الجايزة دي بهديها لوالدتي الحبيبة، وللمخرج الكبير رضوان الكاشف".

كما عبرت عن اعتزازها بالعمل مع كبار النجوم في السينما المصرية، مثل محمود عبد العزيز، محمود حميدة، إلهام شاهين، وليلى علوي، مؤكدة أن تجاربها معهم شكّلت جزءًا مهمًا من مسيرتها الفنية.



وقد لاقى الفيديو تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر البعض أن تصرف منة نابع من محبة وتقدير صادقين، فيما رأى آخرون أن اللقطة لفتت الأنظار وأثارت الجدل بطبيعتها العاطفية في مناسبة رسمية.