مهرجان المثلث الذهبي الثقافي ينطلق هذا الشهر من عمّان ويُختتم في العقبة

الوكيل الإخباري- تنطلق فعاليات مهرجان المثلث الذهبي الأردني الدولي الثقافي السياحي بنسخته 11، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمثقفين العرب في 26 من الشهر الحالي حيث سيقام حفل الافتتاح في المركز الثقافي الملكي تحت رعاية وزير الثقافة مصطفى الرواشدة بمشاركة محلية وعربية. اضافة اعلان





ويختتم المهرجان فعالياته يوم 29/10/2025 في مدينة العقبة.



ويشهد المهرجان مشاركة أكثرمن 60 مثقفا وشاعرا وروائيا ورموزا فكرية وأدبية من 11 دولة عربية وغربية ، بخطوة تعتبر الأكثر وقعاً وتميزاً لمهرجان محلي نوعي ونخبوي، يعكس التنوع الثقافي، ويُعزز الهوية الثقافية.



من جهته أكد مدير المهرجان شوكت البطوش أن جميع الاستعدادات والتحضيرات لحفل الافتتاح انتهت، مشيرا إلى أن المهرجان سوف يسهم في تنشيط السياحة المحلية، حيث يستقطب العديد من الزوار،وبذلك، لا تقتصر تأثيرات هذه المهرجانات على الجانب الثقافي فحسب، بل تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من التنمية المستدامة.



وعن أهم الأسماء المدعوة للمهرجان، بحسب البطوش : الأمين العام للاتحاد الدولي للمثقفين العرب جمال الحسين ،وانتصار الصباح رئيسة لجنة الأمانة للاتحاد ، والمدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي، وإيهاب بالي.



وأكد أن المهرجان سوف يكمل فعالياته في مدينة العقبة تحت رعاية شادي المجالي رئيس مجلس مفوَّضي سُلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.



ويتضمن برنامج فعاليات المهرجان ،جولة تراثية للمشغولات اليدوية التي تتميز فيها منطقة الجنوب ،وتنتهي فعاليات المهرجان بليلة ثقافية وفنية في وادي رم ، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة.



الأمين العام لاتحاد المثقفين العرب جمال الحسين قال إن مشاركة الاتحاد تأتي إيماناً بدور الأردن المؤثر في الواقع الثقافي العربي لما تحظى به المملكة من أمن وأمان واستقرار وازدهار مجتمعي يعتبر انموذجا رائداً في المنطقة ولما تعززه القيادة الهاشمية من رؤية متجذرة للارتقاء بالمنجز المحلي والعربي والعالمي ثقافياً وتراثياً في الأجندة الإنسانية التشاركية المتطورة.



وعبر الحسين عن سعادته واعتزازه بهذه المشاركة التي من خلالها سيتم توقيع بروتوكول للتعاون المستقبلي مع مهرجان المثلث الذهبي.