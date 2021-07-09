الجمعة 09-07-2021
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الجمعة، 09-07-2021 12:21 م

لقاح جديد ضد فيروس كورونا فعال بنسبة 91.2%

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الوكيل الاخباري - قالت كوبا، إن لقاحها سوبيرانا 2، الذي يؤخذ على جرعتين مع لقاح مُعزز يسمى سوبيرانا +، أثبت فعاليته ضد فيروس كورونا بنسبة 91.2 بالمئة، في المراحل الأخيرة من التجارب السريرية، بعد أنباء مشابهة عن لقاحها الذي يحمل اسم عبد الله.

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جاء هذا الإعلان من شركة الأدوية البيولوجية (بيو كوبا فارما) التي تديرها الدولة، والتي تُشرف على معهد فينلاي الذي ينتج سوبيرانا 2، ومركز الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية الذي ينتج اللقاح عبد الله.


وفي الشهر الماضي، تم التوصل إلى أن فاعلية اللقاح عبد الله تصل إلى 92.28 بالمئة، وفق ما أوردت شبكة سي ان بي سي اليوم الجمعة.


وإذا تأكدت دقة النتائج، فسوف تضع كوبا ضمن عدد قليل من الدول، هي الولايات المتحدة وألمانيا وروسيا، التي تنتج لقاحات بفاعلية تزيد على 90 بالمئة.


ويتمتع قطاع التكنولوجيا الحيوية في كوبا بتاريخ طويل في تطوير اللقاحات حيث ينتج 80 بالمئة من اللقاحات المُستخدمة في البلاد ويصدر بعضها.


--(بترا)

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