الخميس 10-06-2021
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الخميس، 10-06-2021 01:41 م

أوروبا: أكثر من 100 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن أكثر من نصف المواطنين الراشدين في الاتحاد الأوروبي تلقوا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا.

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وكتبت فون دير لاين، اليوم الخميس، على حسابها الرسمي في تويتر "حتى اليوم تلقى أكثر من 50% من الأوروبيين الراشدين جرعة واحدة على الأقل (من اللقاح)، وتم تطعيم 100 مليون أوروبي بالكامل".

وأشارت إلى أن الاتحاد بالتزامن مع حملة التطعيم داخل حدوده لم يتوقف عن تصدير اللقاحات إلى دول أخرى، مؤكدة أن 700 مليون جرعة أنتجت في أراضي الاتحاد الأوروبي تم تصدير 350 مليونا منها إلى 90 دولة.

المصدر- روسيا اليوم


 




 

 


 

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