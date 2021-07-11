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الأحد، 11-07-2021 08:47 ص

لقاح سبوتنيك V يحمي من سلالة كورونا الهندية بنسبة 90 %

لقاح كورونا


الوكيل الإخباري - أعلن مدير مخبر النانوتكنولوجي الحيوي وعلم الأحياء الدقيقة والفيروسات في جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية، سيرغي نيتيسوف، أن لقاحات حمض نووي ريبوزي رسول، ولقاحات النواقل، من بينها لقاح "سبوتنيك-V"، تحمي من سلالة كوفيد-19 الهندية "دلتا"، ولكن بنسبة أقل من السلالة الرئيسية.

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نوفوسيبيرسك – سبوتنيك. وقال الدكتور في العلوم البيولوجيا لوكالة "سبوتنيك": "وفقاً للبيانات من بريطانيا، الولايات المتحدة ودول أخرى، لقاحات حمض نووي ريبوزي رسول، ولقاحات النواقل، من بينها لقاح "سبوتنيك-V" الروسي، تحمي من سلالة دلتا بنسبة أقل، لكنها تحمي منه".


وأشار نيتيسوف إلى أنه في يومنا هذا، تمكن العالم من ابتكار أدوية مضادة لفيروسات فعالة للغاية، من ضمنها تتضمن لقاح "سبوتنيك-V"، مضيفاً أنه يجب استخدام هذه اللقاحات.


وقال نيتيسوف إن اللقاح يوفر حماية بنسبة 95% ضد السلالة الأولى من الفيروس، والآن يوفر 90% حماية ضد متغير "دلتا. 


وكان لروسيا السبق في الإعلان عن إنتاج أول لقاح مضاد لكورونا في العالم، وذلك في شهر أغسطس/آب 2020، ليصبح لقاح "سبوتنيك V" الذي طوره "مركز غاماليا لأبحاث علم الأوبئة"، منذ ذلك الوقت أحد أهم وأفضل 3 لقاحات في العالم.


ويعتمد اللقاح الروسي على استخدام فيروس من النوع البارد المعدل وراثيا تم تصميمه بحيث يكون غير ضار كناقل يعمل على إيصال جزء صغير من فيروس كورونا إلى الجسم لتحفيز الاستجابة المناعية، والتعرف على فيروس "كوفيد-19" ومقاومته حال الإصابة به.


و"سبوتنيك V" عبارة عن جرعتين بفارق زمني 21 يوما، ويمكن تخزينه في ظروف أفضل من سابقيه عند درجة حرارة تتراوح بين 2 إلى 8 درجات مئوية، ونظرا لفعاليته العالية التي تتجاوز 97% وسهولة نقله وتخزينه بات اللقاح متوفرا في أكثر من 67 دولة، و تراكمت الحجوزات عليه، لتعلن 20 شركة في 13 دولة البدء في إنتاجه داخلها.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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