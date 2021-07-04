الأحد 04-07-2021
الوكيل الاخباري

القبض على مجموعة مثليين في الشونة الجنوبية خلال حفل صاخب

الأمانة تكشف لـ الوكيل أماكن بيع الأضاحي في عمان

الاحتلال يعلن عن إحباط تهريب أسلحة من الأردن

40950 جرعة من لقاح فايزر ليلة الأحد للأردن

التمييز تصادق على إعدام قاتل ابن عمته بسبق الإصرار

كاميرات على صدر كل مدقق ضريبي

التربية تحرم 204 طلبة لدورتين متتاليتين

وزارة الزراعة تكشف لـ الوكيل أسباب عدم إجازة 29.218 طناً من الذبائح المستوردة

وزير التربية يكشف عن سيناريوهات العودة إلى المدارس

'ديوان الخدمة ' يعلن نتائج 3 وظائف قيادية - رابط

الأحد، 04-07-2021 12:21 م

خبر سار.. لقاح كورونا أحادي يثبت فاعليته ضد متغير دلتا

1140-vaccine-injection.imgcache.rev.web.1100.633


الوكيل الاخباري - قالت شركة جونسون أند جونسون إن لقاح فيروس كورونا أحادي الجرعة يحيد متغير دلتا سريع الانتشار، ويوفر حماية دائمة ضد العدوى على نطاق أوسع.

اضافة اعلان


وأضافت الشركة في بيان أن متلقي لقاحها أنتجوا أجساماً مضادة قوية معادلة على مدار ثمانية أشهر على الأقل ضد جميع المتغيرات بما في ذلك دلتا، والتي شوهدت لأول مرة في الهند وانتشرت في جميع أنحاء العالم.



وتوفر جرعة جونسون أند جونسون حماية أقل في البداية من اللقاحات التي تعتمد على تكنولوجيا الحامض النووي الريبي mRNA من شركة فايزر، ومودرنا.


من جانبه، قال الرئيس العالمي للأمراض المعدية واللقاحات في جونسون أند جونسون، يوهان فان هوف: "سعداء للغاية باللقاح، وواثقون من عدم وجود حاجة إلى جرعة معززة في الوقت الحالي ونحن محميون من السلالات المختلفة"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".


وأوضحت الشركة أن الجرعة أبطلت متغير دلتا في غضون 29 يوماً من الجرعة الأولى، ونضجت الحماية وتحسنت بمرور الوقت.


ومع توفر أحدث البيانات، قال فان هوف إن شركة J&J لا تعتقد أن الأشخاص الذين تم إعطاؤهم لقاحها يجب أن يحتاجوا إلى جرعة معززة في غضون عام من الحصول عليها. وقال: "وإذا كانت هناك حاجة إلى جرعة إضافية، فلا نعتقد أننا سنحتاج إلى تغيير الصيغة".


وجاءت النتائج التي تم الكشف عنها يوم الخميس من J&J عبر دراستين. حيث قيمت الشركة عينات الدم لثمانية مشاركين في المرحلة الأخيرة من تجربتها السريرية للقاح لتقييم تحييد الأجسام المضادة المنتجة ضد متغير دلتا.

 

فيما قام دان باروش من مركز Beth Israel Deaconess الطبي بتقييم متانة الاستجابة المناعية في 20 مشاركاً في دراسة لقاح في مرحلة مبكرة.


وقالت الشركة إنه سيتم نشر المزيد من النتائج القوية في bioRxiv، وهو مستودع للأبحاث على الإنترنت.


جرعة مزدوجة


أظهرت البيانات الصادرة عن الشركة أن عدد الأجسام المضادة، المعروفة باسم titres، كانت أعلى بكثير استجابة لمتغير دلتا من متغير بيتا الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا.


وقالت جونسون أند جونسون، إن جرعة ثانية من لقاحها معروفة بأنها تزيد من عدد الأجسام المضادة لدى الشخص. قال فان هوف إن الشركة تخطط للإبلاغ عن بيانات الفعالية من تجربة المرحلة المتأخرة لنظام من جرعتين في نهاية أغسطس.


تدرس الشركة أيضاً قدرة لقاحها على تكوين الخلايا التائية، وهو مقياس آخر لقوتها الوقائية. حيث أنتجت الجرعة مناعة متزايدة للخلايا التائية ضد الفيروس ومتغيراته على مدار ثمانية أشهر، وفقاً لفان هوف.

 

 

المصدر : العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6001504a4c59b70859008418

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تفوق الـ 25 ألف إصابة

download

تحذير لغير الملقحين.. قد تتحولون إلى 'مصانع لمتحورات جديدة'

dec80b5f-5d2e-492e-b88c-e47b6ca42cb5

نصف وفيات دلتا في بريطانيا مطعمون.. والعلماء: لا تقلقوا

60e0f7f842360412f3514259

وصول دفعة جديدة من لقاح ' سبوتنيك V' الروسي إلى غواتيمالا

برازيل

1635 وفاة جديدة بكورونا في البرازيل

مكو

مصر تسجل 27 وفاة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
fa51cfb2-c7b8-47df-b034-07d6c3b2cc15_16x9_1200x676

' جونسون أند جونسون ' تؤكد فعالية لقاحها ضد متحور دلتا

d14b7669-319f-4027-97f0-d8827d5acc35

متحورة دلتا تنهش موسكو وتعيق رفع القيود في العالم

w

أسترازينيكا: لقاحنا فعال ضد سلالتين هنديتين متحورتين

60c71a634c59b74c9012c5a2

لبنان يسجل رقما قياسيا للتلقيح ضد كورونا

60c5ea8b423604597e00bdce

ميركل: سيتم توزيع 2,3 مليار جرعة من لقاح كورونا بين الدول النامية

_118742697_gettyimages-1232835602

منظمة الصحة العالمية: لا نستبعد تسرب فيروس كورونا من مختبر!