لوس أنجلوس .. تحرك عاجل للحفاظ على احتياطي الأوكسجين بمستشفياتها

الوكيل الإخباري - أفادت مصادر إعلامية في أمريكا، بأن وكالة الخدمات الطبية الطارئة في لوس أنجلوس أصدرت تعليمات بنقل الحالات الطارئة فقط بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات للحفاظ على احتياطي الأوكسجين.



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يأتي ذلك، بينما بلغت أقسام العناية الحثيثة في مقاطعة لوس أنجلوس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا البالغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة، طاقتها القصوى منذ منتصف ديسمبر الماضي.



وحذر حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم أمس الاثنين، من أن التراجع البسيط الذي شهدته أرقام إصابات كورونا في الأيام الماضية، قائلا "من المحتمل أن يكون هدوءا قبل العاصفة القادمة".



المصدر : روسيا اليوم

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