الجمعة 03-09-2021
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الجمعة، 03-09-2021 10:58 م

مراكز التطعيم المتاحة ليوم السبت.. أسماء

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصحة الجمعة، مراكز تلقي لقاح كورونا في الأردن ليوم السبت.

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وتالياً المراكز:
مراكز جرعتي لقاح كورونا نوع فايزر:
المركز الثقافي اربد
مدينة الحسن الرياضية
مركز بلدية شرحبيل بن حسنة
مركز صحي الشونة الشمالية الشامل
مركز صحي حبراص الشامل
مركز شباب وشابات دير ابي سعيد
مركز صحي الطيبة الشامل
مركز صحي الفاروق
مركز صحي المغير
مركز صحي النعيمة
مركز صحي كفرعوان
مركز صحي الرمثا الشامل
مركز صحي الصبيحي
مركز صحي البقيع
مركز صحي ضرار – دير علا
مستشفى السلط القديم
قاعة لجنة تحسين مخيم البقعة
مركز صحي الشونة الجنوبية
مركز صحي الفحيص
مركز صحي وادي الحور
مركز صحي الطوال
مخيم الازرق للاجئين السوريين
مدينة الامير محمد للشباب
مركز صحي وادي الحجر
جمعية شؤون الحج – المشيرفه
قاعة لجنة تحسين مخيم الزرقاء
مركز صحي الازرق الشامل
مركز صحي الضليل الشامل
مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة
بيت شباب عمان – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 7
حدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through
حدائق الملك عبد الله/المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة Drive Through
ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا
ديوان عشائر العجارمة -ناعور
صالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني – القويسمة
قاعة يا هلا – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 1
مركز صحي الاميرة بسمة
مركز صحي الجيزه
مركز صحي الموقر
مركز صحي النصر
مركز صحي الهاشمي الشمالي
مركز صحي صويلح
مركز صحي مرج الحمام
مركز صحي وادي السير الشامل
مستشفى الامير حمزة
قاعة يا هلا 2 – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 1
جمعية الفنادق الاردنية – مجمع عمون – شارع تونس
مركز تحسين خدمات مخيم النصر-العاصمة
مركز صحي ابو نصير الشامل
مركز صحي القويسمة الشامل
مركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود
النقابة العامة لأصحاب المهن والميكانيك
مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة
مركز شارع الحمامات التونسية
مركز صحي الخزان/العقبة
مركز صحي القويرة الشامل
مركز صحي الربة
مركز صحي منشية ابو حمور
مركز صحي مؤاب
مركز صحي مؤتة
مركز صحي القطرانة
مركز صحي المزار الجنوبي
مركز صحي فقوع
مركز صحي الكرك الشامل
مركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق
مركز صحي ارحاب الشامل
مركز صحي بلعما
الملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي
مخيم الزعتري للاجئين السوريين
مركز صحي الزعتري الشامل
مستشفى الرويشد
مركز صحي الرازي الشامل/جرش
مركز صحي برما
مركز صحي جرش الشامل
نادي جرش الرياضي
مركز صحي اشتفينا الشامل
مركز صحي عجلون الشامل
مركز صحي الامير حسن الشامل (كفرنجة)
مركز صحي صخرة الشامل
مركز صحي شمال مأدبا الشامل
مجمع النقابات المهنية – مأدبا
مركز صحي ذيبان
مركز صحي معان الشامل
مركز صحي البتراء الشامل
مركز صحي الجفر
مركز صحي المريغة
مركز صحي معان الغربي
الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم:
مركز صحي قميم الشامل
مركز صحي عين الباشا الشامل
مستشفى الامير فيصل الحكومي
مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد
مركز صحي الحسا الشامل
مركز صحي الطفيلة الشامل
مركز صحي بصيرا الشامل
مستشفى البشير
مركز صحي البادية الشامل
مراكز الجرعة المعززة لمتلقي سينوفارم:
-مدينة الحسن الرياضية/اربد
– قاعة يا هلا ٢ مدينة الحسين الرياضية بوابة رقم ١/العاصمة
– مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة

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