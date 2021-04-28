مسؤول صحي إيطالي يدعو لعدم بث الرعب من متحورات كورونا

الوكيل الإخباري - دعا مسؤول صحي إيطالي إلى عدم بث الرعب من ناحية متحورات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الفيروس يتغير باستمرار.

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وقال فرانشيسكو فايا المدير الصحي في مستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية بروما، في حديث لمجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية: "يجب علينا ألا نبث الرعب من ناحية طفرات الفيروس ونتسبب بإثارة قلق الجمهور".



وأضاف أن "الفيروس يتغير باستمرار، لذلك يجب علينا عزل الطفرات ودراستها وتكييف الأدوات المتوفرة لدينا واللقاحات والعلاجات المبتكرة لمواجهة هذه الطفرات أيضا"، مؤكدا أن "هذه اللحظة تتطلب مواقف إيجابية".



وذكر فايا أنه "وصلت الى مستشفانا أمس تحاليل الكشف التي أجريت لأفراد جالية الهنود السيخ في محافظة لاتينا (جنوب روما)، للتحقق من إمكانية وجود إصابة بالسلالة الهندية".



وأضاف أنه "حتى الآن، لم تظهر هناك أي نتائج" تثبت العدوى.

روسيا اليوم