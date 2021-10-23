مستشار السيسي: الإصابات بكورونا في تصاعد يومي

الوكيل الإخباري - قال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، أمس الجمعة، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في تصاعد يومي.

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ونقلت بوابة أخبار اليوم، مساء أمس الجمعة، عن تاج الدين، ما صرح به خلال اتصال لبرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن هناك تصاعدا في حالات الإصابة بكورونا، بشكل يومي، وعدد الوفيات المعلنة تعد انعكاسا لفترة سابقة.



وأفاد مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية بأنه كلما ازدادت حالات الإصابة بفيروس كورونا، فإن الأمر يعني زيادة عدد الحالات التي تحتاج إلى الدخول للمستشفى، لافتا إلى أن درجة الإصابة بكورونا تتطور، بشكل سريع، نتيجة لكمية الفيروس التي دخلت الجسم، والتي تعود إلى درجة مناعة الشخص نفسه أمام الفيروس.

سبوتنيك عربي