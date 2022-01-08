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السبت، 08-01-2022 08:03 ص

مصر تعلن عن استقبال مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا

إعطاء لقاح


الوكيل الإخباري - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في مصر، حسام عبد الغفار، إن مصر ستستقبل اليوم السبت الشحنة الثالثة من لقاح "أسترازينيكا" تتكون من مليون جرعة.

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وأوضح عبد الغفار، في حديث لـ "القاهرة 24"، أن تلك الشحنة قادمة إلى مصر عن طريق آلية "كوفاكس"، بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات GAVI، "وذلك في إطار خطة الدولة وحرصها على توفير اللقاحات بمختلف أنواعها للمواطنين، لتعزيز المناعة المجتمعية ضد الفيروس و متحوراته.


وأضاف عبدالغفار، أن "الشحنة المقرر استلامها بمطار القاهرة الدولي غدا (السبت)، تبلغ مليون جرعة"، مشيرا إلى أن هذه الشحنة الثالثة ضمن 3 دفعات من لقاحات كورونا وتم التعاقد عليها من قبل شركة "أسترازينيكا"، ويبلغ الإجمالي 3 ملايين و684 ألفا و200 جرعة.


كما طالب عبدالغفار، المواطنين بضرورة التقديم والتسجيل لتلقي اللقاح وعدم التخلف عن الجرعة التعزيزية الثالثة، إضافة إلى التقديم للأطفال من قبل أولياء الأمور لحصولهم على اللقاح الأمريكي "فايزر"، مشيرا إلى أن الفيروس لم يعد مقتصرا في إصابته على فئة عمرية محددة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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