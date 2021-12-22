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الأربعاء، 22-12-2021 07:21 ص

أسترازينيكا تعلن البدء في إنتاج لقاح مضاد لأوميكرون

استرازينيكا


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية، أمس الثلاثاء، البدء في إنتاج لقاح مضاد للمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" بالتعاون مع جامعة أوكسفورد.

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وقال متحدث باسم الشركة إنها اتخذت خطوات أولية في إنتاج لقاح للمتحور الجديد "أوميكرون" بالتعاون مع جامعة أكسفورد، بحسب رويترز.


وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية، أمس الثلاثاء، الخبر لأول مرة، نقلا عن ساندي دوغلاس رئيس مجموعة بحثية في أكسفورد.


وقال دوغلاس إن خطوات أولية في إنتاج لقاح محدث اتُخذت في حال الحاجة إليه، وذلك بالتعاون مع شركائهم في أسترازينيكا.


وأضاف "اللقاحات المعتمدة على الفيروسات الغدية (مثل التي تصنعها أكسفورد/أسترازينيكا) يمكن من حيث المبدأ استخدامها لمواجهة أي متحور جديد بسرعة أكبر مما قد يكون أدركه البعض في السابق".

 

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