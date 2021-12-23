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الخميس، 23-12-2021 12:28 م

أسترازينيكا: الجرعة المعززة من اللقاح فعالة ضد أوميكرون

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الوكيل الإخباري-أعلنت شركة أسترازينيكا اليوم الخميس أن تلقي دورة تطعيم من ثلاث جرعات للقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد-19 فعال ضد متحور "أوميكرون"، وذلك وفق دراسة لجامعة أكسفورد.

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وأظهرت الدراسة، التي لم تنشر بعد في مجلة طبية، أن مستويات الأجسام المضادة لأوميكرون بعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة كانت أعلى من تلك التي لدى من أصيبوا بمرض كوفيد-19 وتعافوا بشكل طبيعي.


وأضافت الشركة أنه بعد دورة من ثلاث جرعات من اللقاح كانت المستويات المعادلة ضد أوميكرون مماثلة لتلك المضادة لمتحور دلتا بعد جرعتين.

 

روسيا اليوم

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