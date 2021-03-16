منظمة الصحة: إصدار تقرير حول منشأ فيروس كورونا الأسبوع المقبل

الوكيل الاخباري - قال كريستيان ليندماير، المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، في إفادة صحفية، اليوم الثلاثاء، إن تقريرا أعده خبراء مستقلون في منظمة الصحة العالمية يزورون الصين حول أصول فيروس كورونا المستجد، من المرجح أن يصدر الأسبوع المقبل.



وأوضح: "من الخبراء الفنيين، أعضاء البعثة، سمعنا أن التقرير من المرجح أن يظهر الأسبوع المقبل".



وفي وقت سابق، كان من المتوقع أن يصدر التقرير الخاص بنتائج الزيارة إلى الصين هذا الأسبوع.

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وكانت ماريا فان كريكوف، خبيرة الأمراض المعدية في منظمة الصحة العالمية، قد كشفت، أمس الاثنين، عن حجم الزيادة في معدل الإصابات في العالم بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوع الماضي. وذكرت أن الأسبوع الماضي شهد زيادة نسبتها 11 في المئة في إصابات كورونا في أنحاء العالم، بحسب "رويترز".



وقبل عدة أيام، أوضح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن برنامج "ACT-Accelerator" لمكافحة فيروس كورونا يحتاج إلى تمويل بقيمة 22.1 مليار دولار.

سبوتنيك

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